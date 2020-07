Vážná dopravní nehoda se stala v úterý kolem půl osmé večer na silnici mezi Sokolčí a Poděbrady. Konkrétně na nadjezdu nad dálnicí D11. Po střetu dvou aut zůstalo jedno z nich netypicky postavené do výšky na přední části vozu. Jeho řidičku musel s vážným zraněním transportovat vrtulník.

Podle dosavadních poznatků dopravních policistů došlo k nehodě tak, že třiadvacetiletá řidička Peugeotu 206 jedoucí ve směru od Sokolče na Poděbrady nezvládla řízení a při projíždění pravotočivé zatáčky dostala smyk. „Vjela do protisměru, kde se střetla s projíždějícím vozidlem značky Mercedes Benz. Po nárazu byla obě vozidla odmrštěna do svodidel, řidička s Peugeotem navíc narazila do betonového oplocení mostu,“ popsala střet policejní mluvčí Petra Potočná.