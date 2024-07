/VIDEO, FOTOGALERIE/ Páteční bouřková vlna, která přešla přes střední Čechy mezi 16. a 19. hodinou, se vyznačovala především krátkodobým, ale o to intenzivnějším deštěm. Množství přívalové vody pak způsobovalo zatopení sklepů, a s tím spojené výjezdy hasičů. Prudký déšť doprovázely i nárazy větru. V pětadvaceti případech tak došlo i k pádům stromů.

Hasiči k 19. hodině zaregistrovali v rámci kraje celkem 81 výjezdů v souvislosti s přechodem bouřek. „Jako vždy i tentokrát většinu událostí představovaly technické zásahy. Těch bylo 68. Nejvíce jsme čerpali vodu (29), řešili popadané stromy (25) a odstraňovali různá nebezpečí (6). Nejčastěji jsme vyjížděli na Nymbursku,“ uvedl mluvčí hasičů Jan Sýkora na sociální síti X.

Magické výjevy na obloze nad Nymburkem v souvislosti s páteční bouřkovou frontou. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle stávající předpovědi mohou výraznější přeháňky spojené s bouřkami dorazit i během noci na soboty a zítřejšího dne. Situace by se měla uklidnit v neděli, kdy by už pršet nemělo a teploty by se zase měly přiblížit k tropické třicítce.