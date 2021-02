Na desítky minut byla v Poděbradech ve čtvrtek 25. února navečer přerušena doprava na hlavním příjezdovém tahu od Hradce Králové. Poblíž odbočky na Riegrovo náměstí došlo ke střetu tří vozidel, z nichž jedním byl služební vůz policie. Na místě zasahovali hasiči, záchranka a policie.

Dopravní nehoda: střet dvou osobních automobilů v Poděbradech. | Foto: HZS Středočeského kraje

Podle policejního rady Marka Šmída je na vině šedesátiletý řidič vozu Toyota, který řídil opilý. „Přejel do protisměru, kde narazil do služebního vozu policie. Poté ještě naboural do dalšího auta značky Škoda Octavia a nakonec narazil do zdi,“ popsal nehodu policejní rada.