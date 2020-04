Ačkoli se poměrně rychle podařilo uvolnit průjezd alespoň jedním pruhem, vytvořila se dlouhá kolona, přinášející motoristům komplikace prakticky až po Zbraslav. V Lochkovském tunelu byl průjezd omezen blokovým odbavováním. Problémová místa se nicméně dala objet z různých směrů – ať už třeba přes Jižní a Rozvadovskou spojku, případně i odklonem pro Strakonické.

První z nehod se stala deset minut před jednou hodinou na dálničním kilometru 17,3, kde se v pravém pruhu střetly dva kamiony. Zpočátku zůstal okruh ve směru k letišti zcela neprůjezdný. Jednoho z řidičů museli hasiči vyprošťovat.

Šlo o muže ve věku kolem 60 let, který utrpěl vážná zranění hrudníku a břicha. Vrtulník se záchranářskou posádkou ho transportoval do vojenské nemocnice ve Střešovicích. I po částečném uvolnění průjezdu po jeho odletu se kolona dávala do pohybu jen velmi zvolna – a komplikace se protáhly až do odpoledne.

Jen malý kousek za místem první nehody, zhruba půl kilometru po směru jízdy, se zanedlouho stala další. Bylo to čtvrt hodiny po jedné, kdy na dálničním kilometru 17,9 bourala tři vozidla v levém jízdním pruhu. I když zde Centrum dopravních informací připouštělo možnost průjezdu se zvýšenou opatrností, také zde varovalo před silným provozem.