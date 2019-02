Střední Čechy – Vážná noční nehoda se sice odehrála již před více než dvěma měsíci – policisté nicméně věří, že se i po tak dlouhé době může najít svědek, který si vzpomene na podrobnosti, jež by pomohly vypátrat řidiče, který z místa ujel. Ve středu se obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Mnohé o tom, v jaké situaci se ocitl 31letý chodec, který 4. listopadu na silnici II/105 jižně od Jílového u Prahy – mezi lokalitou Kabáty a obcí Kamenný Přívoz – utrpěl při nárazu dosud neznámého auta těžké zranění, svědčí fakt, že policisté ani nemají přesné informace o tom, kdy k nehodě došlo. Vědí jen to, že se stala někdy po půlnoci, a to ve zhruba čtyřhodinovém intervalu. „V době od 0.30 do 4.30,“ upřesnila Jana Dětská ze středočeského policejního ředitelství. S dodatkem, že od těžce zraněného muže řidič ujel, aniž by mu poskytl první pomoc.

„Dopravní policisté z Prahy-venkov: Jih žádají případné svědky této dopravní nehody, aby se přihlásili na telefonních číslech 702 207 555, 974 882 456, 974 882 451 – nebo na bezplatnou linku 158,“ uvedla Dětská. Doplnila, že v případě vypátrání neznámého šoféra je pravděpodobné obvinění hned ze dvou přečinů – z neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě uznání viny by u soudu mohl být ve hře až pětiletý trest odnětí svobody.