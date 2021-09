Tragický konec měl v úterý 7. září večer střet osobního automobilu a chodce na silnici II/242 mezi Prahou a Roztoky. Sražený muž zemřel na místě. Podle vyjádření Policie ČR se jednalo o cizince, který šel po vozovce v tmavém oblečení a bez jakéhokoliv osvětlení. Podle prvotních svědeckých výpovědí měl vstoupit do vozovky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.