Na silnici v obci Jiřice na Nymbursku se v sobotu v půl šesté večer srazila dvě auta. Přivolaní záchranáři převezli dvě zraněné osoby do nemocnice. Podle policie nehodu pravděpodobně zavinil opilý cizinec.

"Viník nehody, podle všeho muž ročník 1972, nadýchal 1,5 promile alkoholu," uvedla na dotaz Deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková s tím, že u řidičky druhého auta nemohla být kvůli zranění dechová zkouška provedena.

Záchranáři odvezli do dvou různých nemocnic oba zraněné účastníky nehody. "Jednoho do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích na traumatologii kvůli fraktuře stehna a poranění kolene. Druhý pacient jel do Mladé Boleslavi na centrální příjem na chirurgii z důvodu poranění hrudníku a možné fraktury stehenní kosti," upřesnil mluvčí středočeské zdravotnické záchranné služby Marek Hylebrant.

Silnice ve směru na obec Jiřice je do odklizení následků nehody uzavřená.