Podle zprávy vyšetřovatelů se jednalo o vyhlídkový let pořádaný leteckou školou, který měl trvat přibližně 20 minut. Ten den se jednalo už o druhý let tohoto typu. „Dle výpovědí svědků mimo jiné prováděl let nad korytem řeky s periodickou změnou výšky doprovázenou typickou změnou zvuku pohonné jednotky,“ píše se ve zprávě vyšetřovatelů Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Což jinými slovy znamená, že pilot pravidelně měnil výšku letu. „Při takto prováděných manévrech došlo cca 10 min po vzletu ke ztrátě rychlosti a následnému prudkému klesání. Motorový závěsný kluzák (MZK) ve strmém klesání narazil do země na levém břehu řeky Labe v blízkosti plavební komory Nymburk,“ konstatují vyšetřovatelé.

Poté zpráva hovoří o převážně známých faktech. „Po nárazu došlo k výbuchu paliva a následnému požáru MZK. Požár aktivoval záchranný padákový systém. Posádka na místě zahynula. Kluzák byl nárazem do země a následným požárem zcela zničen,“ napsali inspektoři.

Jako první fakt, který zjistili přímým vyšetřováním, je to, že stroj byl způsobilý letu. „Při odborné prohlídce trosek na specializovaném pracovišti nebyla zjištěna technická závada, která by měla příčinnou souvislost s nehodou. Expertíza motoru bude provedena specialisty opravárenské organizace,“ uvedli vyšetřovatelé. Tím vyloučili jako příčinu nehody technickou závadu na rogalu.

V takovém případě už zbývají dvě možné příčiny pádu stroje: chyba pilota a zásah „vyšší moci.“ Což by mohla být fatální srážka s ptákem či jiná nepředvídatelná událost. O takové možnosti se zpráva nezmiňuje.

Devatenáctiletý pilot, který po pádu zahynul společně s jedenašedesátiletém pasažérem, měl podle informací inspektorů platnou kvalifikaci pro řízení motorového rogala. Tu získal dne 29. května loňského roku, tedy zhruba pět měsíců před osudným letem. Podle záznamů provozovatele rogala měl k 30. září nalétáno 70 hodin včetně výcviku. „Pilot prováděl zážitkové lety s další osobou na palubě od září 2023,“ píše se ve zprávě.

Přesnou a nezpochybnitelnou příčinu nehody průběžná zpráva neuvádí. Ta by měla být součástí závěrečné zprávy. „Tu bychom měli vydat do konce prvního pololetí letošního roku,“ uvedl Josef Bejdák, statutární zástupce ředitele ÚZPLN a vedoucí letového oddělení.