Nehoda se zvěří se stane na Nymbursku každý třetí den

Dopravní nehoda, kterou způsobil při vběhnutí do silnice jezevec. Nebo situace, při níž do silnice vběhlo divoké prase, které jedno auto odhodilo do protisměru, kde do zvířete narazil další vůz a poté došlo ke srážce nebohého zvířete i se třetím autem.

Srážka auta se zvěří. Archivní foto. | Foto: Policie ČR

I takové nehody se v poslední době staly na silnicích Nymburska. Za poslední rok počítáno do konce dubna dopravní policisté na Nymbursku registrují 105 ohlášených nehod se zvěří. Z čísel vyplývá, že ke střetu zvěří na silnicích našeho regionu dojde průměrně skoro každý třetí den. Střední Čechy jsou nejkritičtějším regionem z pohledu srážek aut se zvěří. Ukazuje to takzvaný Srna index, který sestavují Centrum dopravního výzkumu a Generali Česká pojišťovna. Smutná čísla vykazuje i nymburský Dopravní inspektorát. „Nejčastěji dochází ke střetu se srnami, divokými prasaty, případně zajíci," řekla policejní mluvčí Petra Potočná. Kritickým úsekem, kde by řidiči měli být mimořádně ve střehu a zvolnit, je jičínský tah. „Konkrétně v úseku mezi Nouzovem a Senicemi došlo ze zmíněných 105 nehod ke 22 střetům se zvěří," uvedla Petra Potočná. Škoda na vozidlech, ale i na uhynulé zvěři jde do milionů korun. Srna index sledoval období od října do dubna. Policejní statistiky ve Středočeském kraji evidují za sledované období 1 430 srážek se zvěří, což je nejvyšší počet střetů se zvěří v rámci všech krajů. Jde téměř o dvojnásobný počet nehod v porovnání s krajem Vysočina (786) nebo s Ústeckým krajem (825). Škoda na zdraví, životě a majetku způsobená srážkami se zvěří činí v kraji 11 401 korun na kilometr. Podle odborníků je mírný rozdíl mezi tím, která zvířata končí pod koly aut v různých ročních obdobích. „V zimních měsících se ve statistikách zvyšuje zastoupení prasete divokého. V obou obdobích ale dominují srnci," konstatoval Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. Myslivci uvádí jako kritické období od jara do podzimu. „Srážky se srnčí zvěří jsou skutečně četnější vždy v období od dubna do října. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Snížení počtu srážek za poslední zimu je zároveň ovlivněno velmi teplým počasím a tím i větší potravní nabídkou na jejich standardních územích," vysvětluje Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. Pokud právě jejich územím vede nějaká silniční komunikace, srážka na sebe nenechá dlouho čekat. Naopak divoká prasata se v jarních a letních měsících pohybují v lánech řepky, obilovin a kukuřice, které jsou pro ně ideálním prostředím. Tam je auta vyruší jen výjimečně. A jak se bude podle myslivce množství srážek se zvěří vyvíjet v následujícím období? „Nyní v době koronaviru se dá předpokládat pokles srážek se zvěří díky menší hustotě dopravy. Faktorem, který může počet srážek naopak zvyšovat, je zase historicky nejvyšší počet lidských návštěvníků přírody – a to včetně jejich psů. Dochází k neúměrnému plašení zvěře, která při útěku vbíhá pod kola automobilů," dodává Miloš Fischer.

