Mladý řidič v Nymburce nezvládl zatáčku za přejezdem, narazil do stromu

/FOTO, VIDEO/ Nehoda s nárazem auta do stromu se stala v sobotu kolem půl deváté večer u železničního přejezdu na křižovatce Tyršovy a Máchovy ulice. Osmnáctiletý mladík nezvládl řízení a po vyjetí mimo silnici narazil do stromu. On i jeho nezletilá spolujezdkyně mohou hovořit o štěstí, že se situace obešla bez zranění.

Nehoda, po níž vůz narazil do stromu na křižovatce Tyršovy a Máchovy ulice v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický