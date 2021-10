/FOTOGALERIE/ Tragická dopravní nehoda se stala kolem půl třetí odpoledne na silnici mezi Budiměřicemi a odbočkou na obchvat Nymburka. Střet osobního auta, dodávky a sanitky si podle prvních informací vyžádal sedm zraněných a bohužel i jeden lidský život. Mezi zraněnými bylo i jedno dítě, dva záchranáři ze sanitky a dva pacienti, které převáželi od jiné nehody.

Tragická nehoda u Budiměřic. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Sanitka přijížděla od nehody, která se stala o pár desítek minut dříve u Činěvsi. Vezla dva zraněné pacienty. Přijížděla od Budiměřic směrem k Nymburku se zapnutými výstražnými světly a s houkající sirénou. V protisměru to zaregistroval řidič osobního vozu, který zajel ke krajnici aby protijedoucí sanitce uvolnil místo. To však bohužel pozdě zpozoroval řidič dodávky jedoucí za ním a podle dostupných svědectví ve velké rychlosti narazil do brzdícího osobního auta před ním. Osobní auto roztočil na silnici a značně zdemoloval. Řidič protijedoucí sanitky strhnul řízení do pravého příkopu, kde narazil do stromu.