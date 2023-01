Co přesně se stalo, policisté zjišťují. Deníku nehodu na místě popsal řidič nákladního vozu, který projížděl Zvěřínkem ve směru od Sadské. „U odbočky do firmy přede mnou zastavila dodávka. Ačkoliv mám nastavený tempomat, bylo mi jasné, že bych to nedobrzdil. Strhnul jsem řízení doleva, ale bohužel proti mně vyjelo BMW přijíždějící od Nymburka,“ popsal momenty před srážkou šofér náklaďáku. Jeho vůz má poškozený levý přední roh.