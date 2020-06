K převrácenému kamionu vyjížděli hasiči v úterý 2. června krátce před 13. hodinou na hradeckou dálnici D11.

Na hradecké dálnici u Bříství havaroval kamion. | Foto: HZS Středočeského kraje

Nehoda se stala poblíž 19. kilometru ve směru do Prahy mezi výjezdem z čerpací stanice a křižovatkou Bříství. Nákladní automobil skončil v příkopu na levém boku. "Uvnitř zůstala osoba, která se nemohla dostat z kabiny, a z palivové nádrže docházelo k úniku nafty, zřejmě kvůli prasklému víčku. Aby mohl být řidič předán do péče zdravotnické záchranné služby, museli hasiči rozřezat čelní sklo, kudy pak zraněného muže z kabiny vysvobodili," uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová s tím, že po prvotním ošetření byl řidič sanitním vozem převezen do nemocnice.