Berounsko /FOTOGALERIE/ - Řidiči jedoucí po dálnici D5 v úseku na Berounsku se mohli dostat do dopravní kolony kvůli nehodě kamionu, který skončil na boku v řece. Jak řekl Pavel Truxa, mluvčí středočeských policistů, dálnice se musela uzavřít kvůli tomu, že havarovaný kamion musel být odtažený. „Byla vytýčena objízdná trasa,“ řekl k uzavírce dálnice kvůli havárii Pavel Truxa.

Nehoda nákladního vozidla se odehrála v pátek 8. února krátce po obědě. Auto zůstalo mimo komunikaci zaklíněné v řece, to mělo za následek omezení provozu a tvorbu kolon. Jak dále uvedl Pavel Truxa, v kolonách se srazilo několik dalších automobilů, třeba jiný nákladní automobil s dodávkou. U nehod museli zasahovat i záchranáři kvůli zraněným řidičům.

Hasiči na místě přečerpávali naftu, která zůstala v nádržích kamionu, uvedla Tereza Fliegerová, mluvčí středočeských hasičů. „Kamion měl po pádu do řeky jednu nádrž proraženou a došlo k úniku nafty. Hasiči na místě použili norné stěny, aby se nafta nešířila dále,“ uvedla mluvčí. Na místo tak povolali specializovanou firmu, která řeší ropné havárie.

Záchranáři převezli řidiče nákladního vozidla do motolské nemocnice. „Utrpěl mnohačetné pohmožděniny v obličeji, na rukách a stehnech. Muži byl zajištěn žilní vstup, záchranáři mu dali krční límec, uložili ho do vakuové matrace a pak ho převezli do Nemocnice Motol,“ řekla Petra Effenbergerová, mluvčí středočeských záchranářů.

Zdravotníci ještě zasahovali u další srážky v koloně, která se tvořila na dálnici. „Jeden člověk byl lehce poraněný, stěžoval si na bolest hlavy, ale podepsal negativní revers a byl na míste ponechán na vlastní žádost,“ řekla mluvčí záchranářů. Dalšího člověka vezli záchranáři do hořovické nemocnice.