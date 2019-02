Příbramsko - Uzavřena od rána na celé dopoledne zůstala v neděli dálnice D4 ve směru jízdy od Prahy na Příbram mezi dálničními kilometry 18,4 a 24. Na 22. kilometru u Kytína, poblíž Mníšku pod Brdy, došlo čtvrt hodiny před sedmou k vážné havárii, která se neobešla bez účasti zdravotnických záchranářů.

Ti pomáhali pacientce s těžkým úrazem hlavy, kterou vrtulník přepravil do vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, a dalším třem zraněným. Sanitky odvážely dva lidi do motolské nemocnice v Praze a jednoho člověka do nemocnice v Příbrami.

Prvotní hlášení policie sdělovalo, že do hromadné nehody i za účasti chodce se zapojilo pět osobních aut. Posléze se ukázalo, že nabourané vozy jsou na místě tři. Přesné okolnosti události zůstávají v šetření policie.

Prvotní poznatky napovídají, že nejprve došlo k bouračce – zřejmě v důsledku smyku jedno z aut na kluzké vozovce – a řidičku vystupující z vraku pak srazil jiný vůz projíždějící kolem. Vyprošťovat lidi z kteréhokoliv z vozidel nebylo třeba, uvedl Jaroslav Gabriel z centrály středočeských hasičů. Ten také připomněl, že velitel zásahu si kvůli údržbě vozovky vyžádal příjezd sypače.

Dálnice zůstala neprůjezdná po celé hodiny – naštěstí to bylo v době slabšího provozu. Řidiči museli u Mníšku sjíždět na Novou Ves pod Pleší; zpět na dálnici se mohli vracet u obce Voznice. Plně obnovit provoz v obou pruzích se podařilo až před polednem.

Už časně ráno uvolňovali středočeští hasiči silnici po dopravní nehodě u Liběchova na Mělnicku, ještě před výjezdem na dálnici k Mníšku pod Brdy zajišťovali obnovení průjezdu také vcelku nedaleko – v lokalitě Háje na Příbramsku.

Následně je zaměstnala bouračka v Doksech na Kladensku. Tam podle údajů policie havarovalo po osmé ranní osobní auto. Mezi osmou a devátou hodinou pak byli policisté voláni k dalším nehodám osobních vozidel na hlavních tazích na Příbramsku. U Višňové šlo o střet auta s divočákem na silnici I/18, u Milína skončil na střeše automobil jedoucí po silnici II/118 (naštěstí se tato nehoda obešla bez úrazu).