Silnice kluzké tak, že se v úterý večer opakovaně dostávaly do problémů i sypače silničářů (jejich řidiči dokonce potřebovali pomoc hasičů), nezůstaly bez následků. Na nehodové souvislosti změny počasí upozornila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. S tím, že od úterní osmnácté hodiny do desáté dopolední ve středu hasiči v rámci kraje asistovali u 24 bouraček. „Při nehodách se zranilo deset osob; devět lidí bylo zachráněno,“ konstatovala Fliegerová.

Nezapomenutelný pohled se ve středu naskytl nymburským hasičům. Před kruhovým objezdem na výjezdu z města na Mladou Boleslav bouraly dva nákladní automobily, z nichž jeden navíc ještě narazil do rozvodné skříně u plotu stavební firmy. | Foto: HZS Středočeského kraje

Třetinu z uvedeného počtu silničních malérů, hned osm, pomáhali hasiči řešit na Mladoboleslavsku. A určitě si budou dlouho pamatovat zvláště zásah mezi obcemi Strašnov a Brodce, kde ve středu po osmé ranní bylo třeba vykopat cestu pasažérům ztroskotaného autobusu. Ano, vykopat; doslova. Když sjel do příkopu autobus vezoucí pět lidí, obešlo se to naštěstí bez úrazu. Ven se však cestující dostali až poté, co přivolaní hasiči odhrábli zeminu bránící otevření dveří. K vyproštění autobusu pak jeho provozovatel přivolal specializovanou firmu s patřičnou těžkou technikou.