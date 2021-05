Letos se předpokládá důraz na domácí rekreaci s omezením cestování do zahraničí. Kolaře na vyjížďkách po středních Čechách tak lze očekávat ve větších počtech než kdy jindy. Za svými výlety přitom sportovci na kolech nevyjíždějí jen po cyklostezkách, ale i na silnicích. A ne vždy se to obejde bez maléru. Střety osobního auta s cyklistou řešili policisté třeba v pátek ráno v nymburské ulici U Cukrovaru či po poledni ve Stankovského ulici v Čelákovicích.

Pravidla jako v autě

Hodně se v současné době hovoří o ohleduplnosti motoristů vůči jezdcům na kolech – a obzvlášť pak o potřebě zachovávat při jejich předjíždění boční odstup nejméně 1,5 metru. Na vlastní bezpečnost však musí dbát i samotní cyklisté, kteří společně s chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, připomíná Pavel Truxa z oddělení tisku a prevence středočeského policejního ředitelství. Přičemž ze zkušenosti zmiňuje, co jim je třeba obzvlášť zdůrazňovat: zejména to, že ani na kolo nesmí usednout pod vlivem alkoholu nebo drog. „Dále nesmí za jízdy telefonovat nebo psát SMS zprávy a musí se plně věnovat řízení,“ vypíchl Truxa, co je třeba dodržovat i při šlapání do pedálů.

Jen za uplynulý rok se cyklistům na středočeských silnicích přihodily stovky malérů. Policisté loni v kraji zaznamenali 470 dopravních nehod, jejichž účastníkem byl někdo na kole. A mnohé se bohužel neobešly ani bez účasti zdravotnických záchranářů. „Pět cyklistů při nehodě zemřelo, 30 cyklistů bylo zraněno těžce a 314 lehce,“ připomněl Truxa chmurná čísla.

Prozatím se cyklistický rok 2021 od toho loňského dramaticky neliší. Alespoň podle policejních statistik nehodovosti a jejích následků za první čtvrtletí. V rámci celé republiky policejní prezidium zaznamenalo od ledna do března osm usmrcených cyklistů. O jednoho víc než za stejné období loňského roku, připomněl tvůrce statistik Jan Straka. Nehod zapříčiněných cyklisty policisté napočítali 205; meziročně o čtyři více. Dva z těchto viníků nepřežili (což je o dva méně než loni).

Vybavení kola i jezdce

Také kolo vyžaduje pozornost věnovanou technickému stavu vozidla, upozornil Truxa. „Po zimě je nesmírně důležité kolo zkontrolovat, případně ho dát před sezonou do servisu,“ radí. Jedním dechem však upozorňuje i na potřebu obhlídky kola před každou jízdou. Či na výčet toho, co žádnému kolu vyjíždějícímu na silnici nesmí chybět: dvě na sobě nezávislé brzdy s odstupňovaným ovládáním brzdného účinku, odrazky přední (bílá), zadní (červená) i v drátech obou kol (oranžové), stejně jako odrazky na pedálech (ty může nahradit odrazový materiál na obuvi).

Důraz klade policie i na přilbu. Povinná je pro jezdce mladší 18 let, avšak doporučuje se i starším. Právě zranění hlavy totiž představují téměř polovinu úrazů při cyklistických nehodách – a mohou mít i velmi závažné následky. V té souvislosti třeba Autoklub ČR připomíná, že leckteré elektrokolo dokáže bez velkého úsilí vyvinout podobnou rychlost jako třeba skútr, kde o povinnosti nosit helmu (a také vlastnit řidičák) nikdo nediskutuje.

Desatero doporučení pro cyklisty

1. Vždy zkontrolujte stav bicyklu a správně se vybavte – kolo mějte funkční, seřízené a servisované. Dbejte na seřízené na brzdy a povinnou výbavu – k níž u jezdců mladších 18 let patří i přilba. Její používání se doporučuje rovněž starším osobám.

2. Řiďte se pravidlem „vidět a být viděn“. To obnáší nejen předepsané odrazky na kole a za snížené viditelnosti také osvětlení vpředu i vzadu, ale také oblečení s reflexními prvky.

3. Na kolo nesedejte pod vlivem alkoholu ani omamných látek – v případě postihu je na vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.

4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete: trasu volte podle svých zkušeností a fyzických možností. Při jízdě pravidelně a dostatečně pijte vodu a občerstvěte se.

5. Buďte ohleduplní a předvídaví.

6. Komunikujte s okolím: v případě jakékoli změny směru dávejte včas znamení paží – obzvlášť při odbočování vlevo – a ujistěte se, že je ostatní zaregistrovali. Vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.

7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy.

8. Dávejte pozor na mrtvé úhly.

9. Kolo zamykejte – zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě (a to současně za rám a alespoň přední kolo).

10. Jakoukoliv nehodu oznamte: pokud dojde k nehodě se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste na linku 158 – a v případě vážnějšího úrazu přivolejte zdravotnickou záchrannou službu.



Zdroj: Pavel Truxa, Policie ČR