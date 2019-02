Křinec - Autobus ležící na boku za zatáčkou mezi Křincem a Podlužany. Tak to vypadalo v sobotu v pravé poledne po nehodě, která si jako zázrakem vyžádala jen několik lehkých poranění. Řada cestujících, kteří vystoupili chvíli předtím v Nymburce, tak měla obrovské štěstí.

Jak už bylo řečeno, k nehodě došlo pár minut před polednem. "Vraceli jsme se ze zájezdu z Chorvatska. Mířili jsem tady kousek do Libáně. Najednou jsme byli v příkopu," líčila zážitky krátce po nehodě jedna z cestujících.

Těch bylo v době nehody v autobusu údajně naštěstí jen šest plus řidič a jeho náhradník. Právě řidič utrpěl asi nejvážnější poranění, ačkoliv se údajně nejednalo o nic vážného a do nemocnice v Nymburce byl záchrankou převezen spíše na ošetření a pozorování. Škrábance na rukách měl i jeho kolega. Ten však lékařské ošetření odmítl. "To nic není," usmíval se.

Co se vlastně stalo? V pravotočivé devadesátistupňové zatáčce na mimořádně úzké silnici se potkaly zmíněný zájezdový autobus značky Man a široký traktor s přívěsem. "Nemohl za to nikdo. Oba jely dostatečně pomalu, aletady se to prostě vyhnoutnedalo. Náš řidič, raději než srážku s traktorem, volil sjetí do příkopu, kde se autobus otočil na bok," popsal další účastník nehody.

Tuto verzi potvrdili vzápětí i policisté. "K nehodě došlo při vyhýbání se traktoru s autobusem.Okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Oba řidiči, autobusu i traktoru, se podrobili dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem," řekla mluvčí nymburských policistů Petra Potočná.

Podle cestujících bylo veliké štěstí, že většina turistů vystoupila krátce předtím na nymburském náměstí. "Vystoupilo tam také šest malých dětí. Následky mohly být mnohem horší. Nakonec to bylo štěstí v neštěstí," konstatovala cestující.

Doprava byla v místě omezena, naštěstí se nejedná o příliš frekventovaný úsek. Autobus by měl během odpoledne vyprostit až speciální mohutný jeřáb.