Náraz bagru do mostu pro cyklisty a chodce uzavřel úsek dálnice u Poděbrad

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zřejmě nepozornost řidiče bagru při stavebních pracích na dálnici D11 u Kostelní Lhoty nedaleko Poděbrad stála ve středu 30. srpna za nehodou, jejíž následky mohou být vážné. Rameno bagru narazilo do mostku pro chodce a cyklisty, který se klene nad dálnicí. Most je vážně poškozen a statik zakázal nejen vstup na něj, ale i provoz pod ním na dálnici, a to v obou směrech.

Havárie u Kostelní Lhoty: bagr narazil do mostu pro chodce a cyklisty nad dálnicí D11 | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický