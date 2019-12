Kuriózní nehodu šetří policisté z Nymburka. Stala se na obchvatu města a naštěstí se obešla bez vážnějších následků. Pozoruhodná je však příčina nehody. Podle samotného řidiče způsobil vyjetí ze silnice kocour, který mu během řízení skočil na hlavu.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Nehoda se stala v pondělí 2. prosince dopoledne a za volantem Škody Fabia seděl devětašedesátiletý řidič. „S vozidlem přejel do protisměru, sjel do levého příkopu a přední částí vozidla narazil do stromu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. U muže byla provedena orientační dechová zkouška, která vyšla negativní,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.