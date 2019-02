Kersko -Zvláštní dopravní nehoda se stala v Kersku. Její viník, řidička s dětmi a psem v autě, ujel a policisté hledají svědky.

Kamion po nárazu do stromu | Foto: Policie ČR

K nehodě došlo v neděli v 8.20 na starém pražském tahu mezi Sadskou a Velenkou. „Nezjištěná řidička osobního vozidla nezjištěného typu červené barvy, která jela směrem od Velenky, dostala s vozidlem smyk a přejela do protisměru jízdy, kde v té době jel řidič s nákladní soupravou bílé barvy. Ten, aby zabránil střetu, který by byl pro osádku osobního vozidla bezesporu tragický, strhl řízení nákladního automobilu a vyjel mimo silnici, kde čelně narazil do stromu,“ popsal událost vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich.

Řidička osobního vozidla nakonec smyk ustála a z místa nehody ujela směrem na Sadskou.

Žádné vážnější zranění neutrpěl ani šofér kamionu, který však relativně nový náklaďák zničil. „Poškozením nákladní soupravy vznikla hmotná škoda ve výši zhruba 2 miliony korun,“ doplnil Ulrich.

Policisté pátrají po řidičce, v jejímž voze měly cestovat také děti a pes. Žádají proto o spolupráci případé svědky. Jeden se už nalezl, zatím to však k vypátrání červeného auta a řidičky nestačilo. „Informace prosím volejte v pracovní době na číslo 974 878 259, mimo pracovní dobu na 974 874 103. Majitel nákladního automobilu příslíbil za informace vedoucí ke zjištění víníka nehody finanční odměnu,“ uvedl šéf dopravky.

Tato nehoda je podle Ulricha na straně jedné ukázkou lidské lhostejnosti a neohleduplnosti, to pochopitelně ze strany řidičky, a na straně druhé ukázkou lidské rozhodnosti a obětavosti.

I proto policisté po ženě a červeném autě intenzivně pátrají