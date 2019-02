Městec Králové – K vážné nehodě došlo na jedné z nejproblematičtějších křižovatek v Městci Králové. Výsledkem střetu kamionu s cyklistkou byl přivolaný vrtulník, který ženu v ohrožení života transportoval do střešovické nemocnice.

Ke srážce došlo v úterý dopoledne. „Kamion jedoucí z vedlejší silnice na křižovatce nedal přednost devětapadesátileté cyklistce. Dvaačtyřicetiletý řidič kamionu se podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem,“ řekla Petra Potočná, policejní mluvčí.

Cyklistka utrpěla vážná poranění hlavy. Na místo byla vyslána posádka rychlé lékařské pomoci z Městce Králové a vrtulník letecké záchranné služby z Prahy. „Žena utrpěla závažné mozkolebeční poranění a byla přímo ohrožena na životě. U pacientky byla nutná intenzivní lékařská péče včetně zajištění dýchacích cest, což v tomto konkrétním případě nebylo pro zasahující lékaře jednoduché, a připojení na umělou plicní ventilaci,“ uvedli středočeští záchranáři. Po zajištění životních funkcí zraněné ženy byla letecky přepravena do střešovické nemocnice.

Předání pacientky probíhalo na rušné silnici přímo před místní nemocnicí. Záchranáři si stěžovali na bezohlednost některých řidičů. „Dobrý pocit z úspěšného výjezdu záchranářům zkazila jen neohleduplnost některých kolem projíždějících řidičů, kteří místo zásahu míjeli až nesmyslnou rychlostí,“ uvedli záchranáři.

K nehodě došlo na křižovatce ulic Pražská a Přemysla Otakara II. Místní málo přehlednou křižovatku se zrcadly znají podle restaurace na rohu jako křižovatku u Staré pošty. Na chování šoférů na této křižovatce poukazují i místní. „Ke křižovatce u Staré pošty by se měl dát snad metrový retardér. Není to poprvé a mám obavu, že ani naposled. Sám jsem viděl, jak to kamion projel rovně bez jakéhokoli přibrzdění navzdory tomu, že je tam Stopka,“ uvedl Aleš Langr.

Ženě vyjadřují místní podporu při uzdravování. „Doufám, že paní bude brzo v pořádku. Dnes na tu ranní hrůzu myslím celý den. Hlavně ať vše dobře dopadne a rodině přeji hodně sil,“ píše například Hana Knížková.