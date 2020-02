Středočeští hasiči nejprve na twitteru informovali o hromadné nehodě 21 vozidel a dodávky. Po 21. hodině už počet nabouraných vozů narostl na 27.

Dálnici na 66. kilometru u mostu u Svijan zahalil hustý kouř z požáru pneumatik. Ten již hasiči zlikvidovali. V hustém dýmu ale bouralo 27 vozů. Právě pálení pneumatik a hustý dým je podle policie pravděpodobnou příčinou nehody.

Další příčinou nehody mohlo být i nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, v sobotu večer místy v regionu pršelo. Okolnosti hromadné havárie vyšetřují policisté.

STŘEDOČES. KRAJ - D10 - Pravděpodobnou příčinou hromadné dopravní nehody je pálení pneumatik u mostu, kdy hustý dým a černý kouř ztížil viditelnost na tělese dálnice. — Policie ČR (@PolicieCZ) February 1, 2020

Osm lidí se lehce zranilo

Při nehodě se zranilo 8 lidí. Podle informací záchranářů se jedná převážně o lehká poranění.

Na místě zasahují záchranné složky ze Středočeského i z Libereckého kraje. „Pro účastníky nehody, kterých je zhruba přes 30, byl na místo vyslán evakuační autobus z Mladé Boleslavi,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Záchranáři na místě mají tři posádky z Libereckého kraje a jednu z Mnichova Hradiště. Podle mluvčího záchranné služby Libereckého kraje Michaela Georgieva tři zraněné odvezli na traumatologickou ambulanci liberecké nemocnice, dva k ošetření do nemocnice v Jablonci, jednoho do Turnova a dva do Mladé Boleslavi.

Provoz na Prahu se podařilo obnovit okolo 21.30 hodin, ve směru na Turnov potrvá uzavírka podle informací policie ještě několik hodin.