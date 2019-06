Honička, která začala u Poděbrad, skočila bouračkou v Hradci Králové

Poděbrady – Jízdu do Hradce Králové zkomplikovala ve čtvrteční ranní špičce řidičů mířícím ze středních Čech po dálnici D11 dopravní nehoda na vjezdu do města. Na dálničním kilometru 89,9 k ní došlo čtvrt hodiny po páté ranní. Policisté následně dálnici uzavřeli s odklonem dopravy na exitu 84 – Opatovice nad Labem. Neobešlo se to bez kolon spojených se zdržením.

O samotné nehodě na konci dálnice policisté ve webovém přehledu informovali stručně: 2x osobní automobil bez zranění; probíhá vyšetřování nehody – komunikace dočasně uzavřena. Čtyřhodinová uzavírka místa události, a to navíc v tom nejkritičtějším čase s největším dopravním náporem, nicméně dávala na srozuměnou, že nejde o běžný ťukanec – a policejních úkonů bude v tomto případě třeba víc. Nehoda, která sama o sobě není vážná, se podle sdělení policejní mluvčí Ivany Ježkové stala vyústěním policejní honičky. Pronásledování řidiče ujíždějícího vysokou rychlostí za volantem kradeného auta začalo už ve středních Čechách: u Poděbrad. Na okraji Hradce Králové se zdálo, že uprchlík ujíždění vzdal a zastavuje – následně však ještě popojel a narazil do policejního vozidla. Střet zřejmě nebyl úmyslný, nejspíš souvisel s nezkušeností šoféra s řízením auta vybaveného automatickou převodovkou. Nikomu se nic nestalo.

