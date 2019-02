Jiřice - Vůz BMW desítky metrů v poli mimo silnici. Sedmadvacetiletý řidič nezvládl pověstnou pravotočivou zatáčku mezi Jiřicemi a Benátkami nad Jizerou a vyletěl ze silnice.

Šoférovi se naštěstí nic nestalo. Jenže tato nehoda, která se stala v pátek ráno, není vůbec ojedinělou. Za poslední týden se na stejném místě stalo minimálně pět dopravních nehod, některé z nich řidiči ani neohlásili a v blízkých obcích si sehnali odtah. „Je to místo s největším počtem nehod na Nymbursku za poslední roky," potvrdila policejní mluvčí Petra Potočná. Od roku 2008 se tu vážně zranilo sedm lidí. Na vině je kombinace několika faktorů. Špatně klopená zatáčka, většinou mokrý povrch a pak samozřejmě rychlý nájezd řidičů do zatáčky. Co s tím? Některá řešení navrhuje dopravní inženýr. Podrobnosti přineseme v pondělním vydání Nymburského deníku.