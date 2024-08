Vážná nehoda se stala u Velenic v neděli před jedenáctou hodinou večer. Osmdesátiletý řidič se na několik okamžiků přestal plně věnovat řízení a během chvíle vůz sjel do potoka, přičemž se převrátil na střechu. Na místo dorazili hasiči, kteří řidiče museli vyprostit, a také záchranářský vrtulník, který transportoval zraněnou spolujezdkyni.

Nehoda byla policistům ohlášena osm minut před 23. hodinou. „Osmdesátiletý řidič se zřejmě nevěnoval řízení, a proto došlo k havárii, při níž skončil vůz Škoda City Go na střeše v potoce,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Ve voze jela kromě řidiče i o rok mladší spolujezdkyně. Devětasedmdesátiletá žena se sice dokázala dostat po nehodě z auta sama, nicméně později byla letecky transportována do nemocnice. Její zranění by však neměla být ohrožující život. Údajně si žena stěžovala na bolesti na hrudníku a možné podchlazení.

V bezprostředním ohrožení života by neměl být ani řidič, kterému z auta pomohli až hasiči. „Byl vyproštěn z vozu za asistence hasičů. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní,“ doplnila policejní mluvčí.

Neoficiální zprávy o příčině nehody hovoří o tom, že řidiče při jízdě vyrušilo zvonění telefonu. Snaha vzít hovor pak vedla ke zmíněné nepozornosti, která mohla mít fatální následky. Je to však zatím pouze neoficiální verze, která se ještě může změnit.

Auto z potoka vyprostila hasičská technika. Podle snímků vyjde vytažení, odbahnění a vysušení šoféra poměrně draho.