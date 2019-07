„V 9.53 hodin jsme dostali hlášení o dopravní nehodě, při které osobní auto narazilo do mostu. K místu vyjela dvě družstva hasičů ze stanice Poděbrad a Nymburk i s velitelem čety. Hasiči vyprostili pomocí speciálního hydraulického zařízení dvě osoby, u třetí osoby lékař konstatoval exitus, takže tu dostali z auta až po dohodě s policií a po následném vyšetřování nehody,“ informoval mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel.

"Zranění u jedné ženy byla neslučitelná se životem, další dvě osoby se středně těžkými poraněními byly letecky přepraveny do zdravotnických zařízení - žena do Vinohradské nemocnice v Praze a muž do Hradce," konstatovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.

Podle mluvčí policie Územního odboru Rakovník Michaely Richterové je nehoda je v šetření nymburských kriminalistů. „Okolnosti vzniku nehody se zatím vyšetřují, nyní můžeme prozatím konstatovat, že se řidička pravděpodobně nevěnovala plně řízení.“

Komunikace z Poděbrad do Nymburka byla u Poděbradky po celou dobu zásahu uzavřena. Příčina nehody se vyšetřuje.