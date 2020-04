V době vzniku tohoto textu to však bylo jen pro individuální nekontaktní sporty pod širým nebem. Mě jako vášnivého amatérského tenistu zajímalo, zda uvolnění platí také pro kurty. Platilo. Ale…

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Pro naši partičku hrající už několik let čtyřhru to jednoznačný důvod k jásotu neznamenalo. Tenis (pingpong, badminton…) ano, ale maximálně ve dvou.

Opravdu by čtyřhry ve jmenovaných sportech zvýšily riziko přenosu nákazy? Když jsem si představil, jak často se spoluhráčem při čtyřhře komunikujeme, jak se plácáme po extra povedených balónech, musel jsem uznat, že požadovaný dvoumetrový rozestup bychom opravdu nebyli schopni dodržet. A třeba při pingpongu je takový rozestup diskutabilní i v některých situacích při dvouhře. Takže asi správně.

Zatím jsme se rozdělili do dvou týmů a poznáváme kouzlo dvouhry. I když to vztahy uvnitř celé party asi neutužuje a zadýchání po pár balónech dvouhry je úplně jiné, než při línější čtyřhře, snad to smysl má.