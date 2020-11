/KOMENTÁŘ/ Sociální zařízení, jejich zřizovatelé, města, kraj i stát volají po solidaritě, shánějí dobrovolníky, případně se snaží krizovou situaci řešit příkazy, zákazy a nařízeními. Mnoho občanů má naopak pocit, že stát a úředníci fatálně selhávají a nejsou schopni vymyslet a sdělit veřejnosti smysluplné řešení koronavirové krize. Tahle disproporce má několik stran, nejen dvě jako mince.

Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Už několik let nás politici přesvědčují, že bude líp, že to prostě zařídí. Zařídit se jim však podařilo akorát to, že v řadě občanů vytvořili návyk na to, že „prostě to zařídíme“ je univerzální a vždy fungující přístup. A taky fakt, na který je spolehnutí.