Nymburk -Rozhovor s lékařem a bývalým ředitelem nemocnice v Městci Králové i lobbistou Otakarem Marešem o provozu a prosperitě nemocnic na Nymbursku.

Doktor Mareš v nymburské ordinaci. | Foto: Deník/ Olga Havránková

První urologickou ambulanci zakládal v Jubilejním domě v Poděbradech v roce 1994. Rok fungoval v nájmu u chirurgů. Poté se ambulance přestěhovala do Hakenovy ulice za hotel Bellevue na obdobnou dobu. V těchto ordinacích jste se mohli postupem času setkat s doktorem Otakarem Marešem, který se zabývá diagnostikou a terapií chorob ledvin, vývodných cest močových a mužských pohlavních orgánů. V současnosti působí v nemocnici v Městci Králové a ve znovuoživené ambulanci na nymburské poliklinice.

Otázka ke zdravotnictví na Nymbursku: čím to podle vás je, že městecká nemocnice prosperuje a nymburská nikoliv?

Tento rozdíl má dlouhé kořeny. Je třeba se vrátit do let 1997 - 98, kdy proběhla na ministerstvu zdravotnictví první výběrová řízení na poskytování lůžkové zdravotní péče. Nymburská nemocnice byla tehdy určena k poskytování akutní lůžkové péče, zatímco městecká byla určena „pouze“ k poskytování následné lůžkové péče. Když jsem se v roce 1999 stal ředitelem městecké nemocnice, stál před námi obrovský problém, jak starou a vysloužilou nemocnici, kde v některých budovách nebyl ani výtah a pokoje pacientů byly povětšinou pro 4 a více pacientů, bez hygienického zázemí, transformovat v moderní lůžkové zařízení a jak k těmto lůžkům opět přivést zdravotnický personál, který nemocnici bez perspektivy po výběrových řízeních opustil. Paradoxně nám celá tato svízelná situace tehdy pomohla. Zaměřili jsme se na následnou péči, začali jsme poskytovat také lůžkovou a ambulantní rehabilitační péči a jako jedno ze tří zdravotnických zařízení v ČR jsme vstoupili do pilotního programu Všeobecné zdravotní pojišťovny na poskytování chronické intenzivní péče.

V roce 2000 až 2002 byla nemocnice s významnou dotací ministerstva zdravotnictví přestavěna a zmodernizována. Maximální důraz byl kladen na pohodlí pacientů. Pokoje pacientů byly budovány tak, aby byly převážně 2 až 3 lůžkové, aby každý pokoj měl svou hygienickou buňku, lednici a televizor. Do nemocnice se nám pak postupně dařilo přivádět kvalitní zdravotnický personál. Nemocnice uspěla v pilotním programu chronické intenzivní péče a na základě tohoto programu bylo ministerstvem zdravotnictví v roce 2001 schváleno rozšíření lůžkové péče o akutní lůžka interny a chirurgie. V nemocnici se v této době rozvinuly další odborné ambulance, např. kardiologie a ortopedie. Díky vyváženým proporcím poskytované ambulantní a lůžkové péče, díky vlídnému personálu a příjemnému prostředí, začala nemocnice získávat stále více pacientů. Stoupající pracovní výkon nemocnice spolu s dlouhodobou pozitivní finanční bilancí jsou hlavními důvody, proč je městecká nemocnice mnoho let ekonomicky soběstačná.

Domnívám se, že problémem nymburské nemocnice je, stejně jako u jiných nemocnic, poskytování standardní akutní lůžkové péče. Především operační obory bývají ztrátové. Příčina je v sazebníku výkonů, kde některé odbornosti, jako např. obecná chirurgie, jsou přímo plánovitě prodělečné.

Je-li pak nemocnice klasicky vyskládaná a provozuje především standardní lůžkovou péči např. gynekologii, internu a chirurgii, jako právě nymburská, pak si myslím, že je v této podobě ekonomicky obtížně řešitelná.

Jaké má tedy nymburská nemocnice možnosti si pomoci?

Nemám takové informace o nymburské nemocnici, abych si troufl dávat nějaká doporučení. Obecně platí, že chci-li provozovat akutní lůžkovou péči, tedy péči převážně ztrátovou, musím ztrátu vykompenzovat jinou zdravotnickou činností, např. odbornými ambulancemi, výkonným komplementem, intenzivní lůžkovou péčí, nebo dalšími službami. Jednoduše se to říká, velmi obtížně činí. Jsou tu dlouhodobé smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kde jakákoli změna v poskytování, nebo dokonce rozšíření již poskytované zdravotní péče je problém z důvodu financí. Limitace finančních prostředků ve zdravotnictví se ale nyní týká všech zdravotnických zařízení. Systém financování lůžkových zdravotnických zařízení má svá specifika i v podobě různých plateb různým zdravotnickým zařízením za stejnou poskytovanou péči. Víme, že např. jiné peníze za stejnou operaci žlučníku dostane „malá“ nemocnice a jiné „velká“ nemocnice. Obecně ale opět platí, že i ta nejlépe hospodařící nemocnice si není schopna vydělat na víc, než na drobné opravy budov, nebo nákup jednodušší zdravotnické techniky. Proto budou nemocnice v tomto systému vždy na někom závislé.

Myslíte si, že jsou nějakým řešením situace v našem zdravotnictví poplatky?

Chci říci, že jsem zastáncem poplatků ve zdravotnictví. Poplatky mají fungovat jako regulátor vstupu potenciálního pacienta do systému poskytování zdravotní péče. Měl by to být jakýsi impuls k rozhodnutí, zda tu službu potřebuji, či ne. Finanční spoluúčast pacienta v systému je nevyhnutelná a je už dávno obvyklá ve většině zemí západní Evropy.

Problém je v tom, že množství financí, které se každoročně vybere na zdravotním pojištění, (ve skutečnosti jde o zdravotnickou daň) nepokryje výdaje na poskytování té skutečně nejmodernější a nejúčinnější zdravotní péče všem. Každý „pojišťovací“ systém proto trpí cyklickou finanční nedostatečností.

Některé bohatší země západní Evropy tento problém řeší cyklickými dotacemi v řádech miliard euro, některé, jako např. ten současný systém náš, toto řeší většinou nesystémově nahodilými úsporami (možná to čtenář nebude číst rád), ale zatím většinou jen na úkor poskytovatelů zdravotní péče. Pokud by byla reforma systému financování zdravotní péče skutečně dotažena až do cíle, pak by se regulační poplatky spolu s přímými platbami za vybranou zdravotní péči, za některé další služby, léky a zdravotnický materiál, měly stát jedním z finančních pilířů zdravotnického systému. Správné fungování celého systému by pak mělo vypadat asi tak, že pokud budu například nachlazen, pak si skutečně třeba nosní kapky a Aspirin zaplatím, ale na druhou stranu budu mít jistotu stoprocentní solidarity systému, tzn. že budu-li vážněji nemocen, budu mít nárok čerpat tu skutečně nejmodernější a nejúčinnější zdravotní péči, například náročnou kombinovanou onkologickou léčbu, kterou bych jinak nezaplatil.

Vychováváte v tomto duchu své pacienty?

Ano, snažím se jim šetřit čas i peníze. Klademe důraz na to, aby se jim při první návštěvě dostalo maximum, a aby druhá návštěva byla jen jakýmsi doladěním. Chci aby léčba byla co nejjednodušší, nejefektivnější a samozřejmě nejkratší.

Přišel k vám nějaký pacinet úplně zbytečně?

Takto se to říct nedá. Pacient většinou přichází s nějakou obavou o své zdraví. V posledních letech často i po masáži televize nebo tisku na téma: Pozor, něco vám hrozí, nechte se vyšetřit, nebo preventivně užívejte náš preparát! Samozřejmě, i v těchto případech je vyšetření prevence.

VIZITKA MUDr. OTAKARA MAREŠE

Narodil se v roce 1956 a pochází z Úval u Prahy. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor urologie, v němž získal dvě atestace. V současnosti studuje třetím rokem doktorské studium PhD. V praxi byl do roku 1994 vedoucím lékařem oddělení urologické kliniky 1. LF.UK v Praze, poté vykonával soukromou praxi do roku 1999, kdy v lednu nastoupil jako ředitel nemocnice v Městci Králové. Tuto funkci zastával do roku 2003. Do roku 2008 působil v Oblastní nemocnici Kladno. Dnes se o pacienty s urologickými problémy stará v ordinaci v Nymburce a Městci Králové. Má rodinu a tři děti.

MAREŠ MĚL BÝT TAKÉ LOBBISTOU

Otakar Mareš je kromě profese urologa také obecně vlivným mužem. Dokonce měl být tajným trumfem městecké nemocnice při vyjednávání se státními úředníky a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Letos na jaře, kdy se objevily tlaky na redukci menších nemocnic, chystalo se vytvoření speciálního místa ve vedení městecké nemocnice právě pro doktora Mareše. Ten pak ze své pozice měl lobbovat a chránit zájmy nemocnice v Městci Králové. Situace se ale vyvinula jinak a městecká nemocnice získala smlouvy s pojišťovnou i čas na další jednání i bez Marešovy pomoci. „V tu chvíli doktor Mareš oznámil, aby se s ním dále do této pozice nepočítalo,“ oznámil na nedávném jednání zastupitelů starosta Milan Pavlík. (msj)