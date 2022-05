V Nymburce si radnice bere úvěr téměř 400 milionů na stavbu bazénu. Z pohledu laika, který nemá vhled do ekonomiky města, se dá rozumět argumentům pro i proti. Koalice říká, že to městská kasa zvládne a odkládání řešení problémů s bazénem bylo dost. Opozice by chtěla počkat na klidnější časy a považuje to za zbytečný risk a zátěž města do dalších let. Kdo měl pravdu, tak ukáží až budoucí časy. Koalice svůj názor prosadila, bude tedy úvěr i bazén.