V tomto místě ale dobré zprávy končí. Ač muži hrozí 10 let za mřížemi, ačkoliv hrozil při loupeži zbraní (byť falešnou), ačkoliv se přiznal, soudu tyto argumenty nestačily pro to, aby čtyřiatřicetiletého muže vzal do vazby. Státní zástupce to přitom navrhoval.

Jistě si dovedeme představit, že se lupič kál, omlouval se a sliboval. Bezesporu se bude muset pravidelně hlásit u probační úřednice, jistě dal písemný slib, že bude spolupracovat při vyšetřování a nikam neuteče. Sociálně citlivějším osobám jej může být líto i kvůli tomu, že loupež spáchal ze zoufalství, když nedokázal splácet dluhy. To je ale falešný soucit.

Drama v Milovicích. Muže se smyčkou na krku zachránili na poslední chvíli

Nechci si představit pocity oné bankovní úřednice, když se dozvěděla, že dva dny po dopadení běhá muž, který ji v kukle a pod namířenou zbraní přepadl, opět na svobodě. Soudce či soudkyně, který(á) dopadeného lupiče pustil(a) na svobodu, určitě bude mít argumenty, proč se tak rozhodl(a). Z pohledu laika i přepadené oběti se však dá takový postup pochopit jen velice těžko.