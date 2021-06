Oznámené úvahy o rušení některých málo využívaných železničních tratí vyvolaly očekávanou odezvu: odpor starostů a části obyvatel dotčených obcí.

Autor nápadu na rušení jízd mnohdy téměř prázdných motoráčků, krajský radní Petr Borecký, byl nejdříve únikem seznamu tratí nemile překvapen, po pár dnech ale zařadil ve svých vyjádřeních jinou rychlost. Oznámil, že se starosty obcí bude brzy jednat a rozhodnuto bude už v létě.

Nepřímo také naznačil, že jeho ekonomické argumenty jsou prakticky neprůstřelné. Starostové nemají příliš šancí rozhodnutí zvrátit. Jinými slovy, kraj už nebude dávat miliony z kapes všech Středočechů na to, aby se zachoval provoz na trati, kde bývá ve spojích v průměru třeba jen dva a půl člověka na jednu jízdu.

Krok je to pochopitelný. Byť to pro někoho bude bolestivé i z nostalgického hlediska. Ale chceme-li po kraji, aby se řádně staral třeba o silnice, pak na to musí mít peníze. A ty může získat i úsporami na zbytečně placených tratích. Podobně jako ukončením nesmyslného dotování jízdenek pro vybrané kategorie cestujících z časů předchozího koblihového vedení kraje.

„Ale my tím vláčkem jezdíváme na výlet s dvaceti dětmi, když jsme na táboře,“ čertila se jedna z táborových vedoucích z Městce Králové. Narážela tím na chystaný konec motoráčku z Městce do Křince. Jenže taková argumentace neobstojí. Třeba minulý týden v úterním večeru přijel motoráček do Křince úplně prázdný - a nebyla to výjimečná záležitost.

Zamáčkněme už nostalgickou slzu a vypravme společně v létě poslední pravidelný vlak na této trati po téměř 140 letech.