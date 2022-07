Třeba v Praze už se vypořádali i s těmi, co se na první pohled tvářili jako dobráci a osvoboditelé, ale ve skutečnosti to byli stejní prevíti jako jejich komunističtí souputníci. Ano, řeč je třeba o Koněvovi, o jehož řadě zločinů se začalo mluvit nahlas relativně nedávno.

Zatímco Praha se už s jeho „památkou“ vypořádala a po zásluze zmizel z podstavce a brzy zřejmě i z názvu ulice, třeba v Nymburce stále svoji maršálskou ulici má a historická spravedlnost na svůj průchod stále čeká.

GLOSA: Čí je to chyba? Ruského zločince

Rozruch způsobilo i nedávné zrušení čestného občanství Stalinovi a Gottwaldovi v Poděbradech. A to ze zcela nepochopitelných důvodů. Opět vypluly na světlo falešné argumenty o přepisování dějin. Co se přepisuje za dějiny ve chvíli, kdy se ruší čestné občanství masovým vrahům a komunistickým vyvrhelům? Kdo z takto argumentujících by se chtěl stát čestným občanem města, v němž by tuto poctu sdílel právě s těmito zločinci? Nehledě na to, že ani jeden ze dvou bolševických pohlavárů do města nikdy nezavítal, tím méně se jakkoliv zasloužil o jeho dobré jméno.

Jen málo věcí je dnes tak jednoznačně černobílých, jako je konec připomínání si jmen mimořádných darebáků ve jménech ulic či jako držitelů čestných občanství. Tak snad brzy dojde i na nymburskou Koněvovku.