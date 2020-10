A tak se stalo, že osmdesátiletá seniorka omylem zaměnila jedno písmenko ve svém příjmení a dostala od radnice dopis o spáchání přestupku s možným vymáháním sankce. Starší dáma situaci psychicky neunesla, na pomoc ji přispěchal syn, který celou věc zveřejnil. Na radnici se snesla právem vlna kritiky.

A radnice? Místo aby se zastyděla a omluvila, ústy tajemnice svůj postup hájí a poukazuje na znění zákona, který nepravdivé údaje od petentů umožňuje klasifikovat jako přestupek.

To je však neuvěřitelná arogance a úřední zvůle. V tomto případě je třeba ctít ducha a smysl zákona, tak jak o tom mluvil i Václav Havel. Trestání za falešné údaje na peticích je namířeno proti těm, kteří chtějí úmyslně klamat úřady a například uměle zvyšovat počet podpisů. To samozřejmě dává smysl.

Rozhodně není namířen proti těm, kdo omylem změní písmenko ve svém jménu, nota bene jde-li o místní seniorku. Pokud tohle tajemnice radnice honosící se inženýrským titulem nechápe, nemá na svém místě co dělat. A pokud to chápe, a přesto napsala arogantní úřední blábol obhajující daný postup, pak by měla odejít jakbysmet.

Ti, co zažili minulý režim, dobře vědí, jak tehdejší mocipáni zametali s těmi, kdo podepsali Chartu 77, Několik vět, nebo petici za propuštění Václava Havla. Ani současná petice za referendum v Lysé vedení radnice nevoněla. Úředníci pak proti některým z nich zvolili postup, který tupost a nadutost bolševického režimu více než evokuje.

Vedení lyské radnice, z níž nejen kvůli této kauze páchnou komunistické manýry na sto honů, si pod sebou podřezává větev s neuvěřitelnou důkladností.