Ačkoliv léto je na samém začátku, o prázdninách ani nemluvě, na některých radnicích si už dobře uvědomují, že boj o hlasy pro zářijové komunální volby dávno začal. Pokud něco pokazí teď, bude se jim to těžce ve zbylém čase dohánět.

Jako klasický „dáreček“, který zcela nepochybně souvisí s letošními volbami, je brutální boleslavské snížení cen jízdného v MHD. Oficiálním zdůvodněním je slogan, že radnice chce v těžkých časech ulevit místním. Nejen místní však z těžkých časů nevyšli už několik let a další léta taky zřejmě nebudou k popukání. Tak uvidíme, zda jízdenky za hubičku skončí letos, nebo radnice usoudí, že těžké časy mají lidé i v letech, kdy se nekonají volby.

KOMENTÁŘ: Kvalita života nad zlato

Stejné zdůvodnění o úlevě místním ve zlých časech použil starosta Poděbrad, když minulý týden odvolával, co slíbil. Radnice nejprve na konci dubna oznámila zdražení vstupu na nejvyhledávanější přírodní koupaliště v regionu – místní Jezero – o 30 korun. Z dosavadních 50 na 80 korun. Jenže reakce lidí byla taková, jaká se dala očekávat, a tak ani ne za dva týdny vedení města couvlo a vrátilo cenu lístku na původní padesátikorunu. Jednoduše přišlo na to, že cokoliv ve městě zdražovat čtyři měsíce před volbami, je čirý nerozum.

V Mnichově Hradišti schválili nejvelkorysejší (a také nejdražší) variantu skateparku. Zda by to udělali i bez blížících se voleb, je otázka. Každopádně hlasy od zdejší mladší generace to stávajícímu vedení města rozhodně neubralo.

A roztomilý je i návrat k pravidelnému Setkávání se s občany v Nymburce. Pochopitelně se starostou a místostarosty. Ano, to se konalo i v časech předcovidových, jak se radnice brání nařčení ze zahájení volební kampaně. Nicméně obnovení schůzek s obyvateli v různých koutech města, které začalo půl roku před volbami a končí jako na potvoru jen pár týdnů před nimi, se jinak než jako šikovně navlečené volební turné dá nazvat těžko. Netřeba z nikoho dělat hlupáky.