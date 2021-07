Kraj vyměnil stavitele druhého kruhového objezdu. Nemá smysl diskutovat, jestli se to mělo stát mnohem dříve, nebo k tomu situace nazrála až teď. Fakta jsou jasná: původní plán otevření obou kruhových objezdů se z loňského září posunul v tuto chvíli na konec letošního října. Tedy o rok a měsíc. Nepamatuji za poslední roky v Nymburce projekt, který by měl takovou časovou sekyru.

Dlouhé průtahy by místním nevadily v případech, kdy se jich tolik a hmatatelně nedotýkají. Jenže situaci v dopravě ve městě vnímají šoféři dennodenně a v kombinaci se zavřením závor na přejezdu buď ve Zbožské nebo v Tyršově ulici vznikají kolony, o kterých se slušně nevyjádří žádný z řidičů. A to jsou prázdniny. Jak to bude vypadat v září, se člověku nechce domyslet.

Je potřeba také říci, že kraj za současného stavu volil už jen ze špatných variant tu nejméně špatnou. Vypovězení smlouvy dosavadní nymburské firmě bylo nakonec asi tím nejlepším, co mohl udělat. Salámová strategie postupného odkládání termínů ze strany firmy pod různými záminkami mohla vést do nekonečna. Teď je potřeba věřit, že kraj vybere tak velkou a schopnou firmu, která složitosti vzniklé na obřím výkopu dokáže fundovaně a rychle vyřešit. Stejně jako opravu prvního zpackaného kruháku u Mlejna.

Na sociální síti se vyjadřují i sázkaři, kteří by dali peníze na to, že lávka přes Labe se otevře dřív než oba kruháky. Já i z pozice řidiče zůstanu optimistou a vsadil bych pár bankovek na to, že po kruhácích pojedeme dřív než půjdeme po lávce.