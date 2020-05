KOMENTÁŘ: Radost a smutek hokejových fandů

Co znamená v celostátním měřítku fotbalové derby Sparta – Slavia, to už roky znamenalo v regionálním měřítku hokejové derby Nymburk – Kolín. Fandové Nymburka často vyráželi na derby do Kolína, kde byli za dvacet minut autem, stejně tak i domácí zápasy s Kolínem byly v posledních letech jedinými mači, které dokázaly slušně zaplnit zdejší zimní stadion.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: Deník / Michal Bílek

První ránu dostali nymburští fanoušci před začátkem letošní sezóny, kdy prezident klubu oznámil, že nesestaví tým pro letošní ročník. K tomu trvalé problémy s rozpadajícím se zimákem, který už si vysloužil ironický název Alobal aréna. Neschopnost domluvit se mezi majitelem, pronájemcem a radnicí na opravě, která by zabránila jeho demolici, je další kyselé sousto, jehož pachuť zatím nemá konce. Těžkým fanouškovským knock outem pak byla nedávná zpráva o tom, že věčný rival z Kolína si po letošní úspěšné sezóně v té příští zahraje druhou nejvyšší soutěž, kterou se do Nymburka nikdy nepodařilo vybojovat. Navíc v dresu Kolína v sezóně válel předtím úspěšný nymburský kanonýr Jan Stehlík. Zdejší fanoušci si zkrátka sportovní potupu museli s prominutím vyžrat až do dna. GLOSA: Pesimismus sochaře Róny Přečíst článek › V posledních dnech se objevilo mihotavé světýlko na konci tunelu. Klub HC Nymburští Lvi, který dosud hrál jen mládežnické soutěže (a který nemá nic společného s bývalým NED Hockey Nymburk), přihlásil historicky poprvé tým mužů do příští sezóny. Sice do té nejnižší krajské soutěže. Tím však nastal čas, aby majitel stadionu i radnice skutečně začali jednat. Jinak Alobal aréně zvoní hrana a světýlko zase zhasne. KOMENTÁŘ: Sport po koronaviru? Egoisté nevydrží. Vyhrají srdce a pochopení Přečíst článek ›

