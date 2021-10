Práce postupují podle harmonogramu. Klasické klišé, které používá nymburská radnice v souvislosti se „stavbou století“, tedy lávkou přes Labe, velmi často. Větička čtenáře uklidní a uvede do stavu blaženosti, že radnice má všechno pod kontrolou.

Co na tom, že je ta věta často lživá. Vzpomeňme na červnové usazování hlavní konstrukce nad řeku. Až do té doby radnice tvrdila, že práce postupují podle harmonogramu. Kdyby zástupci firmy na místě nepřiznali, že došlo ke skluzu a lávka se neotevře podle harmonogramu v půli září, možná by to se to snažili zástupci města namluvit místním doteď.

Když byl přímo na břehu starosta Tomáš Mach se situací konfrontován, snažil se věc bagatelizovat slovy, že půjde o zpoždění několika málo týdnů. Na stránkách města se pak objevil termín dokončení 7. listopadu. Ale pozor, to není datum otevření.

Jak může pozorný čtenář vyčíst z informace z minulého týdne, „poté bude následovat zahájení kolaudačního řízení (vyjádření dotčených orgánů)“. A až potom slavnostní otevření. Nejsem odborník, nemám představu, jak dlouho se budou příslušné orgány vyjadřovat, ale dá se předpokládat, že nejméně v řádu týdnů to bude.

Suma sumárum: na otevření lávky půjdeme vzhledem k ročnímu období oděni nejspíš do kabátů, kulichů a šál. Nikoli do kraťasů, jak by tomu mohlo být v půli září. Ovšem ani minulý týden si radnice ke stavbě neodpustila napsat větičku: práce jedou podle stanoveného harmonogramu…