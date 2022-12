Velkou odezvu vyvolalo nejen na sociálních sítích představení projektu Sanitka přání. Jeho čeští spoluzakladatelé předložili vizi, která je bohulibá, zatím ji v našich končinách nikdo jiný nenabízí a vzhledem ke stárnutí populace není třeba se obávat, že by o ni nebyl zájem. Jediným prvkem, který musí zapadnout do bezproblémového fungování, je její financování.

Ve stručnosti o co jde: přátelé, kteří mají zdravotnické vzdělání, se zhlédli v projektu, který funguje například v Nizozemí, Izraeli nebo Lucembursku. Chtějí s pomocí speciálně upravené sanitky plnit poslední přání nevyléčitelně nemocným. Dotyčný pacient, případně někdo z nejbližších, vyplní na jejich stránkách dotazník a pokud budou splňovat předpoklady, provozovatelé projektu se jim ozvou, zeptají se, jaké přání by mohli splnit a v domluveném termínu naloží pacienta s jeho blízkým a přání mu splní. Může se jednat například o návštěvu milovaného místa, vzdáleného nemohoucího kamaráda, nebo třeba také výlet lodí, účast na sportovním utkání nebo divadelním představení. Zkrátka podle přání. Ozvat se mohou nevyléčitelně nemocní z celé republiky.

Foto: Sanitka posledních přání. Nevyléčitelně nemocní mají šanci splnit si sen

Zásadní informací je, že si za tyto služby nic nebudou účtovat. Všechno chtějí platit z darů sponzorů, dotací státní správy a peněz, které seženou. I kvůli tomu byli v Nizozemí na odborné stáži, z níž si také přivezli samotnou sanitku.

Ačkoliv jsme uprostřed ekonomicky neveselých časů, tradičně umíme pomáhat slabším, utlačovaným, nemocným a všem těm, kteří to potřebují. Ukazují to sbírky z nedávné minulosti i současná pomoc ukrajinským obětem ruské agrese. Projekt Sanitka přání má natolik silný morální apel, že by s hledáním a získáním potřebných peněz neměl mít problém. Nakonec plnění posledních přání zní až trochu jako z pohádky, která se ovšem v daném případě mění v realitu.

Chceme udělat radost co nejvíce lidem, říká jednatel projektu Sanitka přání

Celý projekt chtějí jeho autoři spustit na začátku února. Přispět jim může každý. Číslo účtu zveřejnili na svých stránkách.