V takových situacích se vždy objeví otázka, jestli přivolání policie na pařící rodiče není jen zlovolným práskáním a estébáckou manýrou z časů dávno minulých. Nebo je to naopak potřebná všímavost. V daném případě samozřejmě platí varianta B. Kriminalisté, ale i sociální pracovníci by mohli vyprávět, co dokáží rodiče pod vlivem alkoholu při chování k vlastním dětem. Podráždění například z pláče vede i k fyzickému násilí a bohužel někdy i ke smrti v případech batolat. Rodiče svoji osudovou chybu už nikdy nevrátí zpět.

Pokud tedy na zmíněném koncertě naměřili matce přes dvě promile a otci přes jedno a půl, pak není co řešit a volání policie bylo potřebnou prevencí před příběhem, o němž by byla později zmínka v černé kronice. Nebo také nebyla, ale třeba starší dítě by z toho mělo nepěknou vzpomínku na celý život.

Na koncert vzali i dvě malé děti. Na opilé rodiče zavolali návštěvníci policii

Na druhou stranu je samozřejmě nesmysl volat pomoc ve chvíli, kdy se dvě maminky zastaví na zahrádce před kavárnou na kafe a dají si k tomu i skleničku aperolu, hodinku poklábosí a jdou domů. Ale být všímavý a nebát se zavolat pomoc v situacích podobných té výše popsané, je naopak záslužný čin, který v konečném důsledku může i zachránit lidský život.