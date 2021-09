Část lidí to pochopit nechce. Právě kvůli nim musíme stále nosit roušky a nechat testovat děti ve školách. A musí i nadále fungovat očkovací centra. Bohužel.

Přitom snad i selský rozum musí pochopit jasná fakta. V Dánsku je proočkováno přes 80 procent populace. Tudíž mohli zrušit veškerá protikoronavirová opatření včetně nošení roušek. Žádné výrazné zdravotní komplikace u naočkované populace z Dánska nehlásí. Co je na tom komu nejasného?

Je těžké se smiřovat s tím, že výrazná část našich spoluobčanů stále mentálně patří spíše do východní části Evropy, či ještě dál. Odmítají uvěřit vědeckým kapacitám, skáčou na fake news a strašení hlupáků včetně některých politiků. Preventivně nedůvěřují ničemu, co si nedovedou vysvětlit selským rozumem.

Smutný je fakt hovořící o nízké proočkovanosti naší populace. Premiér se pokouší v rámci své kampaně zmást voliče údajem 67 procent očkovaných. To ale platí jen u dospělé populace. Celkově jsme lehce nad 50 procenty a výrazně pokulháváme za evropským průměrem.

