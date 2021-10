Co z toho vyplývá? O víkendu zapomeňme na regionální kandidáty. Jde o obraz celostátní politiky, u níž místo bydliště kvalitního politika z důvěryhodné strany či hnutí nehraje roli. Přeji šťastnou ruku!

Pirátsko – starostovská koalice má pod číslem 18 ředitele nymburské teplárny Marka Michla, ale i v jeho případě by muselo pomoci hodně kroužků.

Pokud člověk nechce riskovat, že jeho hlas propadne pětiprocentním sítem, zbývají opoziční demokratické koalice. SPOLU má na 12. místě Jana Pleskače ze Sadské. Ten by se do sněmovny dostal jen při pořádném vykroužkování od svých příznivců. Minimální šance má pak na 24. místě stejné kandidátky místostarostka Milovic Ludmila Šimková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.