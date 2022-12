Okamžitě se pod příspěvkem objevily komentáře hrdinných a udatných strážců českého Ježíška. Proč prý radnice dovolí tahat cizí podobu Vánoc do města. Jeden známý moderátor dokonce slíbil, že takové návštěvě komerčního kamionu osobně zabrání.

Komentář: Advent opět nebude bezpodmínečný

Je to celé k smíchu. Nedávno jsem byl na vernisáži výstavy na loučeňském zámku, která každoročně představuje příběhy vánočních stromků, potažmo vánočních tradic ze všech koutů světa. Tisíce návštěvníků se například dozví, že v Itálii nosí dárky čarodějnice Befana. V severských zemí mají tuto úlohu často skřítkové a obři, ve Finsku dokonce znají vánočního kozla. Proč by se děti na poděbradské kolonádě nemohly dozvědět, že americkým dětem nosí dárky Santa Claus? A že k tomu pijí colu, to už není dávno výsadou zámořských capartů.

Zase je to všechno o toleranci. Ty, kdož nechtějí svým dětem ukázat nasvícený kamion Coca Coly a Santu Clause, přece na kolonádu nikdo jít nenutí. Ale představa o tom, že ti co přijdou, budou infikování nějakým komerčním americkým virem Vánoc, je hloupá. Spíše některé odpůrce Santy podezírám z toho, že by raději místo něj uvítali na kolonádě Dědu Mráze. To se naštěstí snad už nikdy nestane.