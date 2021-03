V Lysé mají takové území zadarmo. Jenže vztek a slepota radniční družiny naprosto neberou ohledy na přírodu a na konstatování odborníků. Současní vládci měli a mají s místem jiné záměry a mokřad Žabák se do jejich plánů nehodí. Tak ho chtějí zničit za každou cenu. Velmi rychle se ukázalo, že na zásah v krajině z uplynulých dnů nemají povolení a Inspekce životního prostředí celou akci dočasně zatrhla.

Radnice je nepoučitelná. Při loňské blamáži s pokusem vybetonovat mokřad se nad postojem vedení radnice díky medializaci kauzy zhrozila celá země. Místní dali v podzimním referendu jasně najevo, co si o způsobu vládnutí současné koalice myslí. Jeden by čekal, že představitelé města ukáží vlídnější tvář, která by jim umožnila nějak vybruslit z marasmu a série přešlapů. Nestalo se. Snaha zničit místo, které se může v budoucnu ukázat jako jedna z nejcennějších lokalit v okolí, je vztyčeným prstem i pro budoucí generace vládnoucích politiků nejen v Lysé nad Labem. Ti současní si za rok ve volbách nezaslouží nic jiného, než aby je spláchla vlna protestních hlasů někam daleko do zapomnění. Jejich myšlení a postupy do stávajícího století rozhodně nepatří.