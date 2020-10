Jak tomu rozumět? Přístup do médií mají u nás stále všechny strany a hnutí stejný, což nám aktuálně mohou závidět jak Poláci, tak třeba Maďaři. Paní hejtmanka byla zhusta vidět, jak klepe na základní kámen nového projektu, či jak stříhá pásku pavilónu v Zoo. Mediální masáž rozjel také její ctěný manžel, který se na adresu cyklokampaně protivníků z ODS vyjádřil způsobem, který by překvapil i od skalního příznivce SPD.

Pokud měla čerstvě zvolená zastupitelka na mysli dotazování novinářů na astronomické a s důsledností tajené odměny některých úředníků z Jermanovic hejtmanství, či dokonce jarní tragikomickou kauzu záchranářky, na níž první dáma kraje podala trestní oznámení, aby o několik dnů bojovala ze zastavení jejího stíhání, i to jsou mediální masáže, jejichž semínko zasela právě brzy už bývalá paní hejtmanka.

Na facebooku koluje obrázek s hlavou zkroušeného premiéra a nápisem „Třinácté znamení zvěrokruhu – Ublíženec“. Je třeba si zvyknout, že nejen od premiéra, ale od řady reprezentantů a příznivců hnutí ANO po celý rok až do parlamentních voleb uslyšíme především vzdechy a stížnosti na zlá média, ostatní strany s programem Antibabiš a dnes už legendární plačtivý výkřik, že všechno je to kampaň. To teprve bude mediální masáž.