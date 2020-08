KOMENTÁŘ: Letní atrakce vyžadují toleranci

Léto je časem her a atrakcí. I když to letošní je poněkud ochuzené o největší festivaly a zatím není jasné, co se bude a nebude dít v druhé půli prázdnin, řada akcí se už uskutečnila a neobešla se bez tradičních protestů lidí z okolí.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: Deník / Michal Bílek

Pomiňme tradičně hlučné technoparty, se kterými máme zkušenosti z let nedávných i v našem regionu. Letos se však na Nymbursku řeší jiná letní povyražení. V Milovicích lidé pořádají noční grilování, posezení u kytar a koupání v bazénech. Část obyvatel je tak nadšená a baví se nejuvolněnější částí roku, jak to jen lze. Druhá část pak protestuje, že se nevyspí jejich děti, případě otcové chodící do práce. Velmi podobná diskuse se vede v Poděbradech, kde se lunapark přesunul od Jezera na pomezí Žižkova a i tam si obyvatelé přilehlých stavení stěžují na rušení nočního klidu. Radikální pohledy z jedné i druhé strany jsou špatným řešením. Bavit se v noci chce občas téměř každý, stejně jako každý chce mít někdy v noci absolutní klid. Je to především o toleranci. Požitkáři by měli zvláště po půlnoci ubrat na hlasivkách, případně ztišit reprobedny. Vyznavači klidu zase musí chápat, že iluze absolutního nočního ticha patří do dálných pustin a při rozumné míře hluku se zkrátka spát dá. Je to o dobré vůli z obou stran. Zkušenost autora těchto řádek hovoří o tom, že více jí bývá na straně bavících se. Výrazně se ztišit přes noc před pár lety dokázali i tolika lidmi proklínaní technaři na loukách u Osečka. Lidé z okolí jim však dvoudenní akci dodnes nemohou zapomenout. U Milovic běhá šest malých zubříků. Narodilo se jich nejvíc za pět let Přečíst článek ›

