Na skutečné důvody zločineckých prázdnin bychom se asi museli zeptat přímo zkušených kriminálníků. Ti však po ruce nejsou, musíme si tedy vystačit s našimi spekulacemi. Ačkoliv na jednu ze skutečných příčin zřejmě kápl místní policejní rada: zkuste si vykrást dům či byt, když se z něj momentálně jeho obyvatelé prakticky nehnou! Také na sociální síti už se dal zahlédnout požadavek kapsářů, kteří kvůli vylidnění ulic budou po vládě požadovat náhradu za ušlý zisk ve stavu nouze.

Aby to někdo probůh špatně nepochopil: to není žádné hořekování a lítost nad absencí běžné kriminality. Jen zamyšlení, proč se tomu děje právě nyní. Jsou mezi námi ti, co si dokázali představit pravý opak. Rouškami jsou aktuálně maskováni všichni, lupič skrývající si tvář by byl po přepadení banky na ulici nenápadný a ztratil by se rychleji než prezidentův čínský poradce. O bezmoci městských kamer nemluvě.

Ale nedělejme si iluze, že by se galérka na Nymbursku polepšila natrvalo a přešly by ji choutky na bezpracné koláče. Pokud se situace přes léto vrátí do běžných kolejí, dám ruku do ohně za to, že na podzim už zase budou mít chmatáci čokolády pod bundou a ochranka hypermarketů rychlé nohy při jejich stíhání.