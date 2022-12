Fotbalový šampionát, ačkoliv se koná v kontroverzní zemi, přilákal k obrazovkám velkou část především mužské populace. Kromě tvrdých dat zveřejněných televizemi se to dá vypozorovat i ze sociálních sítí.

Muži si v komentářích pochvalují například to, že Jaromír Bosák je opět v komentátorské formě („anglický gólman si mohl na první půlhodinu do branky vzít houpací křeslo, čibuk a nějakou pěknou knížku…“). Oceňují výšku Ronaldova výskoku či půvab jihoamerických temperamentních fanynek.

To ženy se začínají bouřit s tím, že „ta čutaná už trvá nějak dlouho a ten můj u toho leží celý dny.“ Pořádají výlučně dámské večerní jízdy, některé za trest utrácejí při společných vánočních nákupech.

Osobně mě zaujal jeden ryze sportovní fenomén. Nový trend dlouhého nastavování, kdy se zápas hraje klidně 100 minut a déle. Vybavil jsem si scény z korupční fotbalové kauzy v našem regionu před téměř dvaceti lety, kdy jeden z hráčů skrytou kamerou nahrával sudí, jak přebírají po zápase úplatky a komentují to. Nezřídka se zápasy, které se nevyvíjely dobře pro toho, kdo si sudího zaplatil, hrávaly právě takhle dlouho. A to prosím v časech, kdy se prodlužovalo maximálně v jednotkách minut.

„Člověče, já myslel, že už se do toho vápna ani nedostanete a nedáte mi možnost tu penaltu fouknout. To je o nervy tohleto. Málem jsme hráli do tmy,“ stěžoval si zkorumpovaný sudí při inkasování peněz po zápase, v němž nastavil přes deset minut, aby domácím pomohl vymyšlenou penaltou k vítězství.

Trochu trnu při představě, že se současný trend dlouhých nastavování přenese i k nám na nižší úrovně a rozhodčí tak opravdu budou mít možnost pouštět zápasy „až do tmy“. Příznivci domluvených výsledků z dob kauzy Ivánku, kamaráde… by tak dostali do ruky staronovou zbraň.