To vše kvůli drahým energiím, které jsou drahé kvůli ruské agresi na Ukrajině. I v tomto případě platí trochu otřepané pořekadlo, že všechno zlé je pro něco dobré. Učíme se šetřit s elektřinou, šetříme při topení. Snažíme se chovat ekologicky. Města, spolky, různé organizace, ale i jednotliví majitelé domů ve velkém začínají instalovat solární panely. Už letos je dostala poděbradská sportovní hala. Mnohem výkonnější elektrárna ze slunečních paprsků bude osazena příští rok na zimním stadionu. V Nymburce usadí solární panely na nemocnici.

Komentář: Poslední přání není z pohádky

Město automobilů rozjíždí projekt Bezodpadová Boleslav. Chce ještě rozšířit už tak unikátní provoz v Plazech, který zpracovává bioodpad a vyrábí z něj plyn, na který jezdí městské autobusy a do budoucna by zdejší levný plyn mohl vytápět i byty. Město však chce zařídit, aby se do areálu vozil veškerý komunální odpad, který se zčásti vytřídí a zbylé pevné části by měly spalovat některé místní provozy, ideálně teplárna Ško – energo. Zkrátka žádný odpad na skládky a do spaloven.

Tak až zase bude někdo nadávat na green deal, tak tohle jsou jeho postupné kroky. Samozřejmě to zdaleka není všechno. Ale to, že chovat se ekologicky není nic drastického, co by mělo zničit evropskou ekonomiku, je zřejmé a zatím to ani nebolí. A budoucí generace si o nás nebudou myslet, že jejich dědečkové a babičky byli zoufalí sobci nevidící dál než na špičku vlastního nosu.